Нафтогаз удешевил газ для населения в октябре почти на 5%

НАК "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ для населения почти на 5% в октябре в соответствии с рыночными ценами сентября - до 4272,76 грн за тысячу кубометров, в общем газ для населения подешевел за межотопительный сезон на 32%. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

"Октябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), снизилась на 4,9% по сравнению с уровнем сентября и составит 4 272,76 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки гасбытов и транспортных расходов)", - сообщили в НАК.

В компании отметили, что хотя цены газа на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, отображающей рыночные цены с двухмесячным отставанием. Формула содержится в постановлении КМУ No 293 и действует до конца 2019 года.

"Таким образом, с апреля этого года цена, по которой Нафтогаз продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей, снизилась на 32%", - отметили в НАК.

Как указали в компании, октябрьская регулируемая цена газа оказалась ниже, чем цена на условиях предложения "Газовый запас", которая предлагала купить газ на зиму по летней цене (4874,42 грн за тыс. кубометров).

"По условиям предложения, в октябре потребителям будет предложено оплатить газ по более низкой, регулируемой цене. Приобретенный газовый запас при этом сохраняется на зимние месяцы, когда ожидается увеличение регулируемой цены. При этом, если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется такому потребителю на его счет в полном объеме", - добавили в компании.

Потребитель, как сообщается, также имеет возможность оплатить газ за счет уменьшения своего газового запаса, обратившись к поставщику.

Добавим, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. Нафтогаз в сентябре на 3% удешевил газ для нужд населения - до 4493,64 грн за тыс. куб. м.

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