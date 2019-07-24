НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков

Во II квартале этого года Национальный банк Украины направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 5 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк Украины в соответствии со статьей 18 Закона Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" во II квартале 2019 года предоставил правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности", - говорится в сообщении.

Указано, что эти данные были получены при проведении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.

По данным НБУ, за период с 1 апреля по 30 июня 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам: проверок по вопросам финансового мониторинга - 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 4,9 млрд грн и 23,8 млн долларов; валютного надзора - 3 [1] письма в правоохранительные органы о крупномасштабных операциях клиентов 4 банков относительно финансовых операций на общую сумму около 23,5 млн долларов и 57 тыс. евро.

"В основном предоставленная правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения", - уточнили в Нацбанке.

Напомним, с приобретения в силу закона о валюте и валютные операции Нацбанк расширил перечень оснований, по которым НБУ может принимать решения о проведении внеплановой выездной проверки финансовых учреждений.