НБУ обжалует решение суда об отмене национализации "ПриватБанка"

Национальный банк Украины не согласен с вердиктом Окружного административного суда Киева, признавшем противоправным решение о выведении неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка с участием государства, сообщил 18 апреля начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции", - подчеркнул он.

Григорчук отметил, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность государства.

В центробанке также планируют предложит Совету по финансовой стабильности обратиться к Совету национальной безопасности и обороны Украины и Кабинету министров относительно подобных судебных практик, причиняющих вред международному имиджу Украины.

"ПриватБанк" - крупнейший коммерческий банк в Украине - был национализирован 19 декабря 2016 года.

В феврале 2019 года Коломойский и компания Triantal Investments Ltd обжаловали в Хозяйственном суде Киева национализацию "ПриватБанка".

Коломойский говорил, что после выборов президента Украины надеется получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". Он также сказал, что не собирается возвращать банк в собственность, но хочет вернуть $2 млрд его капитала.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации "ПриватБанка". По материалам Гордон