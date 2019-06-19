НБУ оспорил решение о незаконности проверки ПриватБанка

Национальный банк 14 июня подал в Кассационный административный суд в составе Верховного суда жалобу на решение судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в ПриватБанке в преддверии его вывода с рынка.

В НБУ напомнили, что 13 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Вместе с кассационной жалобой регулятор подал ходатайство о приостановлении действия указанных решений судов до окончания их просмотра в кассационном порядке Верховным судом.

Нацбанк предоставил Верховному суду аргументы, на которые стоит обратить внимание.

1. Судами нарушены дискреционные полномочия НБУ

Проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных, - не только одно из приоритетных задач регулятора, что является составляющей обеспечения финансовой стабильности в Украине, а и относится к исключительным полномочиям Нацбанка, закрепленных законом "О Национальном банке". Именно поэтому ни один другой субъект или орган, в том числе и суд, не может вмешиваться в осуществление субъектом властных полномочий своей компетенции, в частности, относительно определения даты и оснований необходимых для проведения внеплановой проверки банков.

2. Национальный банк не нарушил права истца компании Triantal Investments Ltd

В НБУ отметили, что компания Triantal Investments Ltd не была уполномочена представлять ПриватБанк, в частности, оспаривая распоряжение Национального банка о проведении инспекционной проверки. По судебной защите нарушенного права банка может обратиться исключительно его акционер - владелец контрольного пакета акций (более 50 % акций) и исключительно в интересах и от имени банка. Тогда как истцу - компании Triantal Investments Ltd - к национализации ПриватБанка принадлежало только 16,817% его акций.

Также Нацбанк обратил внимание на то, что ПриватБанк допустил сотрудников НБУ к проведению проверки, предоставив доступ к помещениям и документам банка. В связи с этим истец утратил право на обжалование распоряжение Нацбанка о проведении проверки. Кроме того, в подобных правоотношениях уже сложилась практика Верховного суда, когда истец, допустив должностных лиц контролирующего органа к проведению проверки, теряет право на обжалование приказа о проведении проверки.

3. Нацбанк имел основания для проведения инспекционной проверки ПриватБанка

Одним из основных оснований для внеплановой инспекционной проверки в банке является существенное ухудшение его финансового состояния. Напомним, что результаты диагностического обследования ПриватБанка в 2015 году показали существенное ухудшение его финансового состояния, создав правовые предпосылки для выполнения мероприятий финансового оздоровления банка и проверки их выполнения в будущем во время внеплановой проверки.

Еще одним основанием для проведения проверки в банке является наличие фактов, которые могут свидетельствовать о проведении им рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов. Принимая решение о проведении внеплановой проверки в ПриватБанке, НБУ намеревался проверить выполнение банком мероприятий, направленных на его финансовое оздоровление и проверить, не осуществляет ли он рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков и других кредиторов.

Учитывая вышеупомянутое, Нацбанк считает решения судов предыдущих инстанций незаконными, необоснованными, принятыми при неполном исследовании всех обстоятельств дела, в связи с чем подлежат отмене.

По материалам Финансовый клуб