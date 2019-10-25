НБУ вводит в обращение банкноту 1000 грн

Впервые за 13 лет в Украине в наличном обращении появляется новая купюра

Сегодня, 25 октября, Национальный банк Украины вводит в наличное обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен.

Презентация купюры состоялась в июне. Внешне 1000-гривневая банкнота заметно отличается от банкнот других номиналов. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне - здание Президиума Национальной академии наук Украины.

В НБУ заверили, что выпуск новой банкноты не спровоцирует ни инфляцию, ни девальвацию нацвалюты.

В сентябре в НБУ заявили о планах выпустить 5 млн банкнот номиналом 1000 грн