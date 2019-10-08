Новые авиамаршруты YanAir, SkyUp

Участники украинского рынка пассажирских авиаперевозок анонсировали новые направления

Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) вначале октября разрешила ряду авиакомпаний открыть новые маршруты. А также сохранила за крупнейшим отечественным игроком рынка - "Международными авиалиниями Украины" - право совершать полеты по направлению Киев - Гоа (Индия).

В пресс-службе компании сообщили, что это чартерные рейсы с наполняемостью до 100%. Новые направления компания открывать не планирует, а пересмотр своей маршрутной сети возможен не ранее конца текущего месяца.

Украинцы пересаживаются с поездов на самолеты

Впрочем, отнюдь не все украинские авиакомпании придерживаются той же стратегии. Напротив, они агрессивно наращивают свое присутствие на рынке и открывают новые маршруты.

YanAir

К примеру, YanAir получила права на эксплуатацию воздушных линий с 25 октября 2019 года и на неограниченный срок:

Харьков - Тель-Авив (3 рейса в неделю).

Одесса - Тель-Авив (4 рейса в неделю).

Киев - Ларнака (Кипр) (7 рейсов в неделю).

Одесса - Будапешт (4 рейса в неделю).

Одесса - Гамбург (4 рейса в неделю).

Киев - Дрезден (4 рейса в неделю).

Киев - Осло (5 рейсов в неделю).

К освоение еще одного направления, Одесса - Пафос (Кипр. 3 рейса в неделю), этот авиаперевозчик сможет приступить с 24 октября этого года.

SkyUp

Еще больше изменений произошло в полетной сетке авиакомпании SkyUp: Киев - Турин (с 12 декабря 2019 года, частота - 2 рейса в неделю по четвергам и воскресеньям) - стоимость билетов от 1395 грн.

Киев - Попрад (с 26 декабря 2019 г., 2 рейса в неделю по четвергам и воскресеньям) - от 947 грн.

Киев - Пардубице (с 22 октября 2019 г., 3 рейса в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям) - от 1236 грн.

Киев - Львов (с 17 октября 2019 г., 2 рейса в неделю, по четвергам и воскресеньям; с 27.10.2019 - по 4 рейса, по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям) - от 510 грн.

Киев - Харьков (с 25 октября 2019 г., по 3 рейса в неделю, по понедельникам, средам и пятницам) - от 510 грн.

Киев - Запорожье (с 28 октября 2019 г., 4 рейса в неделю, по понедельникам, вторникам, средам и пятницам) - от 510 грн.

Львов - Париж (Бове; с 9 ноября 2019 г., 2 рейса в неделю, по средам и субботам) - от 1442 грн.

Львов - Шарджа (ОАЭ, с 26 октября 2019 г., 2 рейса в неделю, по средам и субботам) - от 3258 грн.

Львов - Тель-Авив (с 28 ноября 2019 г., 2 рейса в неделю, каждый четверг и воскресенье) - от 2413 грн.

Харьков - Прага (с 17 октября 2019 г., 2 рейса в неделю, каждый четверг и воскресенье) - от 1489 грн.

Харьков - Шарджа (ОАЭ; с 25 октября 2019 г., 2 рейса в неделю, по вторникам и пятницам) - от 3245 грн.

Харьков - Кутаиси (продолжение летней полетной программы, 2 рейса в неделю, по вторникам и пятницам) - от 1653 грн.

Запорожье - Тель-Авив (с 28 октября 2019 г., 2 рейса в неделю, каждый четверг и воскресенье) - от 2388 грн.

Запорожье - Шарджа (ОАЭ; с 27 октября 2019 г., 2 рейса в неделю, каждый четверг и воскресенье) - 3259 грн.

Конкуренция заставляет летать больше

Председатель Всеукраинской Ассоциации туроператоров Игорь Голубаха отметил, что такие отечественные авиперевозчики, как МАУ и SkyUP активно расширяют географию полетов. Этому способствует высокая конкуренция, обострившаяся с выходом на наш рынок мощных международных игроков, в частности, Qatar Airlines и Fly Dubai. По его словам, в осенне-зимний сезон следует ожидать активизации авиаперевозок по таким направлениям, как Египет, Таиланд, Шри- Ланка, Доминикана и др. А для любителей горнолыжного отдыха "будут активно продвигать" Австрию, Польшу, Словакию, спрогнозировал Игорь Голубаха.

Директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик отметил, что со среднемагистральными авиамаршрутами в Украине все хорошо. Но вот с дальнемагистральными - например, во Вьетнам или Занзибар - сложно, прямых рейсов нет, так как непросто обеспечить загруженность этих направлений.

По его словам, в зимний туристический сезон первое место удерживает Египет - 70-80% всей полетной программы. На втором месте - Объединенные Арабские Эмираты. И на это направление, кроме Fly Dubai и Air Arabia, вышли SkyUp и "Аннекс Тур" c авиакомпанией Azur. Последние два из перечисленных перевозчиков, подчеркнул Олег Кулик, взялись за освоение Кубы - раньше из Украины прямых рейсов на Остров Свободы вообще не было.

Он также отметил появление на регулярной основе прямых авиаперелетов в Доминикану и Таиланд. А также рост популярности аэрохаба Доха (Катар) благодаря удобным и недорогим стыковочным рейсам Qatar Airlines. Через них можно посетить, например, Мальдивы и Индонезию. По материалам Український Бізнес Ресурс.