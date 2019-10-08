Новые авиамаршруты YanAir, SkyUp
Участники украинского рынка пассажирских авиаперевозок анонсировали новые направления
Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) вначале октября разрешила ряду авиакомпаний открыть новые маршруты. А также сохранила за крупнейшим отечественным игроком рынка - "Международными авиалиниями Украины" - право совершать полеты по направлению Киев - Гоа (Индия).
В пресс-службе компании сообщили, что это чартерные рейсы с наполняемостью до 100%. Новые направления компания открывать не планирует, а пересмотр своей маршрутной сети возможен не ранее конца текущего месяца.
Украинцы пересаживаются с поездов на самолеты
Впрочем, отнюдь не все украинские авиакомпании придерживаются той же стратегии. Напротив, они агрессивно наращивают свое присутствие на рынке и открывают новые маршруты.
YanAir
К примеру, YanAir получила права на эксплуатацию воздушных линий с 25 октября 2019 года и на неограниченный срок:
- Харьков - Тель-Авив (3 рейса в неделю).
- Одесса - Тель-Авив (4 рейса в неделю).
- Киев - Ларнака (Кипр) (7 рейсов в неделю).
- Одесса - Будапешт (4 рейса в неделю).
- Одесса - Гамбург (4 рейса в неделю).
- Киев - Дрезден (4 рейса в неделю).
- Киев - Осло (5 рейсов в неделю).
К освоение еще одного направления, Одесса - Пафос (Кипр. 3 рейса в неделю), этот авиаперевозчик сможет приступить с 24 октября этого года.
SkyUp
Еще больше изменений произошло в полетной сетке авиакомпании SkyUp: Киев - Турин (с 12 декабря 2019 года, частота - 2 рейса в неделю по четвергам и воскресеньям) - стоимость билетов от 1395 грн.
Киев - Попрад (с 26 декабря 2019 г., 2 рейса в неделю по четвергам и воскресеньям) - от 947 грн.
Киев - Пардубице (с 22 октября 2019 г., 3 рейса в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям) - от 1236 грн.
Киев - Львов (с 17 октября 2019 г., 2 рейса в неделю, по четвергам и воскресеньям; с 27.10.2019 - по 4 рейса, по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям) - от 510 грн.
Киев - Харьков (с 25 октября 2019 г., по 3 рейса в неделю, по понедельникам, средам и пятницам) - от 510 грн.
Киев - Запорожье (с 28 октября 2019 г., 4 рейса в неделю, по понедельникам, вторникам, средам и пятницам) - от 510 грн.
- Львов - Париж (Бове; с 9 ноября 2019 г., 2 рейса в неделю, по средам и субботам) - от 1442 грн.
- Львов - Шарджа (ОАЭ, с 26 октября 2019 г., 2 рейса в неделю, по средам и субботам) - от 3258 грн.
- Львов - Тель-Авив (с 28 ноября 2019 г., 2 рейса в неделю, каждый четверг и воскресенье) - от 2413 грн.
- Харьков - Прага (с 17 октября 2019 г., 2 рейса в неделю, каждый четверг и воскресенье) - от 1489 грн.
- Харьков - Шарджа (ОАЭ; с 25 октября 2019 г., 2 рейса в неделю, по вторникам и пятницам) - от 3245 грн.
- Харьков - Кутаиси (продолжение летней полетной программы, 2 рейса в неделю, по вторникам и пятницам) - от 1653 грн.
- Запорожье - Тель-Авив (с 28 октября 2019 г., 2 рейса в неделю, каждый четверг и воскресенье) - от 2388 грн.
- Запорожье - Шарджа (ОАЭ; с 27 октября 2019 г., 2 рейса в неделю, каждый четверг и воскресенье) - 3259 грн.
Конкуренция заставляет летать больше
Председатель Всеукраинской Ассоциации туроператоров Игорь Голубаха отметил, что такие отечественные авиперевозчики, как МАУ и SkyUP активно расширяют географию полетов. Этому способствует высокая конкуренция, обострившаяся с выходом на наш рынок мощных международных игроков, в частности, Qatar Airlines и Fly Dubai. По его словам, в осенне-зимний сезон следует ожидать активизации авиаперевозок по таким направлениям, как Египет, Таиланд, Шри- Ланка, Доминикана и др. А для любителей горнолыжного отдыха "будут активно продвигать" Австрию, Польшу, Словакию, спрогнозировал Игорь Голубаха.
Директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик отметил, что со среднемагистральными авиамаршрутами в Украине все хорошо. Но вот с дальнемагистральными - например, во Вьетнам или Занзибар - сложно, прямых рейсов нет, так как непросто обеспечить загруженность этих направлений.
По его словам, в зимний туристический сезон первое место удерживает Египет - 70-80% всей полетной программы. На втором месте - Объединенные Арабские Эмираты. И на это направление, кроме Fly Dubai и Air Arabia, вышли SkyUp и "Аннекс Тур" c авиакомпанией Azur. Последние два из перечисленных перевозчиков, подчеркнул Олег Кулик, взялись за освоение Кубы - раньше из Украины прямых рейсов на Остров Свободы вообще не было.
Он также отметил появление на регулярной основе прямых авиаперелетов в Доминикану и Таиланд. А также рост популярности аэрохаба Доха (Катар) благодаря удобным и недорогим стыковочным рейсам Qatar Airlines. Через них можно посетить, например, Мальдивы и Индонезию. По материалам Український Бізнес Ресурс.