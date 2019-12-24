Новый оператор ГТС успешно прошел сертификацию

Анбандлинг состоится 1 января.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг на заседании во вторник приняла окончательное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) в качестве оператора ГТС.

В течение месяца после принятия этого решения "Оператор ГТС" должен отчитаться перед комиссией о принятии на работу всех сотрудников, необходимых для эффективного ведения деятельности по транспортировке природного газа, из компании "Укртрансгаз" (предыдущий оператор газотранспортной системы).

Кроме того, в течении 2020 года НКРЭКУ с привлечением Антимонопольного комитета и Секретариата Энергетического сообщества будет анализировать, как соблюдаются требования о независимости ОГТСУ от группы "Нафтогаз Украины".

Данное решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, что ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которое сейчас является 100%-ной дочкой "Укртрансгаза" (входит в группу "Нафтогаза"), с нового года перейдет в управление компании "Магистральные газопроводы Украины" (входит в подчинение Министерства финансов). Процесс отделения газотранспортной системы из состава "Нафтогаза", или анбандлинг, - обязательное условие для подписания нового транзитного контракта с "Газпромом".

Согласно договоренностям, достигнутым 19-20 декабря на трехсторонних газовых переговорах, "Газпром" должен заключить с "Нафтогазом" пятилетний договор на организацию транзита с определенными объемами, под которые "Нафтогаз" забронирует мощности у ОГТСУ.

То есть "Газпром" будет платить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" - ОГТСУ. По материалам LB.ua