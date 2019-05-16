Оценочная миссия МВФ приедет в Украину на следующей неделе

Оценочная миссия Международного валютного фонда (МВФ) начнет работу в Украине на следующей неделе.

Об этом глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сказал журналистам в Киеве в кулуарах конференции Международной инвестиционной конференции, организованной компанией Concordе Capital, сообщает Интерфакс- Украина.

По его словам, миссия проведет в стране две недели. На встречах будет, в частности, обсуждаться принятия нового закона об ответственности за незаконное обогащение в связи с отменой прежней редакции Конституционным судом в феврале этого года.