Офис UkraineInvest сопровождает инвестиции на сумму около $2 млрд – премьер

Офис по привлечению и поддержке инвестиций при Кабинете министров Украины – UkraineInvest - в настоящее время сопровождает инвестиции в Украину на сумму около $2 млрд, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Наш офис UkraineInvest сопровождает около $2 млрд инвестиций. Что очень важно, что это реальные проекты, которые реализуются, или будут реализованы в Украине, и по которым будут созданы новые рабочие места", - сказал он во время заседания правительства в Киеве в среду.

Офис привлечения и поддержки инвестиций Украины UkraineInvest создан 19 октября 2016 года. Целью его работы является увеличение объемов прямых инвестиций за счет взаимодействия с инвесторами, которые стремятся выйти на украинский рынок. Финансирует UkraineInvest региональный фонд прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).