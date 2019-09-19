Отмену моратория на землю поддерживают только 31% украинцев, - соцопрос

Предложение Президента Владимира Зеленского отменить мораторий на куплю- продажу земли сельскохозяйственного назначения поддерживают 31,0% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

На вопрос о принятии закона о рынке земли и отмене моратория на куплю- продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 декабря 2019 года отрицательный ответ дали 49,1% респондентов.

Еще 7,1% заявили о безразличии к вопросу о рынке земли, а 12,8% затрудняются с ответом.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее Президент Владимир Зеленский поручил Правительству до 1 октября внести на рассмотрение Парламента законопроект "О рынке земель сельскохозяйственного назначения", который предполагает отмену моратория на землю. Верховная Рада должна принять его до 1 декабря этого года.

Запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине был введен в 2001 году. С 2002 года мораторий неоднократно продлевался. В декабре 2018 года Верховная Рада продлила его до 1 января 2020 года. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что открытый рынок земли может заработать в Украине приблизительно через год. В начале февраля пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 1 января 2020 года. По материалам "БУКВЫ".