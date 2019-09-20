Парламент принял законопроект о защите географических указаний.

Верховная Рада приняла законопроект No1065 об усовершенствовании правовой защиты географических указаний во втором чтении и в целом.

За закон проголосовали 277 народных депутатов.

Законопроект принят во исполнение Украиной обязательств в сфере евроинтеграции в части согласования требований законодательства об охране прав на географические указания с нормами ЕС.

Географическое указание - это наименование, которые идентифицируют происхождение товара из определенного географического места, его качество или другие характеристики.

Министерство аграрной политики утвердило перечень приоритетных географических указаний. В частности, первыми украинскими продуктами будут: вино (Шабский, Ялпуг, Закарпатье и Белгород-Днестровский), сыр (Гуцульская овечья брынза), арбуз (Херсонский арбуз), черешня (Мелитопольская черешня), мед (Карпатский мед). По материалам ICTV Факти