Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста.

Об этом в Фейсбук сообщает пресс-служба ПФУ, передает Час Пик. Соответствующая норма предусмотрена Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн. до 1638 грн. Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

Следует заметить, что перерасчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.