Переговоры о транзите газа возобновятся после встречи Зеленского с Путиным - глава Нафтогаза

Трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС возобновятся только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев во время инвестиционной конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его расчетам, это может произойти в июне 2019 года.

"(Российская) сторона официально сообщила, что будет говорить только после того, как новый президент вступит в должность и состоится разговор между господином Зеленским и Путиным. Мы ожидаем этого события", - сообщил Коболев.

Он также отметил, что на ход этих переговоров повлияет Германия, которая выступает за запуск "Северного потока-2" - газопровода, который Россия строит в обход Украины. Также повлиять на переговоры могут позиция США относительно санкций против газопровода и способность Нафтогаза продолжать судебную тяжбу с Газпромом о взыскании с него $12 млрд долларов.

Ранее стало известно, что Нафтогаз начал переговоры с США о покупке там сжиженного газа.

Напомним, украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Сейчас российский газ в Европу поставляется через газотранспортную систему Украины в рамках контракта, который завершается 31 декабря 2019 года. Новый контракт на транзит Украина и Россия до сих пор не заключили. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по $3 млрд.

Россия стремится отказаться от украинского транзита. Для этого там строят газопроводы в обход Украины: "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Введение их в эксплуатацию позволит российскому Газпрому поставлять те же объемы газа в Европу, что и сейчас, не используя украинские газопроводы.

В то же время Газпром столкнулся с трудностями пр строительстве "Северного потока-2", поэтому будущее транзита газа в ЕС остается неопределенным. Для того, чтобы заключить новое соглашение о транзите проводятся трехсторонние переговоры, в которых принимают участие представители Украины, России и Еврокомиссии.

21 января на трехсторонних переговорах между Украиной, Россией и ЕС по транзиту газа, российская сторона сообщила, что готова продлить действующие контракты о транзите после 2019 года.

На трехсторонних переговорах 21 января в Брюсселе Украина получила предложение о возможных объемах и сроках контракта на транзит газа после 2019 года и взяла два месяца на обсуждение предложения.

Накануне переговоров в Нафтогазе сообщили, что готовы снизить сумму исковых требований против Газпрома в Стокгольмский арбитраж с почти $12 млрд до $2 млрд в том случае, если российская сторона согласится заключить новый договор о транзите газа после 2019 года. По материалам Громадське телебачення