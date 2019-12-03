Петр Порошенко продал долю в банке МИБ компании старшего сына

Петр Порошенко 22 ноября 2019 года продал пакет акций Международного инвестиционного банка в размере 9,91% предприятию ООО Центрально- Европейская кондитерская компания, бенефициаром которой является его сын Алексей Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

После заключения договора купли-продажи акций доля прямого участия Порошенко в уставном капитале МИБ достигла 0%.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года, помимо прямого участия в уставном капитале МИБ, Порошенко также владел 50,08% банка опосредованно. Крупнейшими акционерами банка также являлись Игорь Кононенко - 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин - по 9,9% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин - 2,59% и 2,59% соответственно, Алексей Порошенко - 0,006%, Юлия Гладковская - 0,1%.

Международный инвестиционный банк зарегистрирован в марте 2008 года. По данным НБУ, по размеру общих активов на 1 октября 2019 года МИБ занимал 30- е место среди 76 действовавших банков.

Центрально-Европейская кондитерская компания - одна из главных в структуре корпорации Roshen, так как она является учредителем ряда других ее предприятий.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса на старшего сына Алексея.