Польша будет продавать Украине сжиженный газ из США

Группа компаний "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) подписала соглашение с польской нефтегазовой компанией PGNiG о покупке и импорте в Украину сжиженного газа из США, который сама начала поставлять в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба ЭРУ.

"Польская нефтегазовая компания (PGNiG) купит сжиженный природный газ в США, который будет продан компании ЭРУ после регазификации", - говорится в сообщении.

Ожидается, что закупленный в США газ прибудет в польский СПГ-терминал имени Качиньского в Свиноуйсце уже в начале ноября этого года.

После регазификации газ будет внедрен в польскую систему передачи в Свиноуйсьце, а затем передан до конца 2019 года в Украину через пограничное соединение газопровода в Германовицах. Объемы поставки не уточняются.

В следующем году ЭРУ планирует 39 поставок сжиженного газа от польской PGNiG.

"Сейчас единственным ограничением для увеличения экспорта в Украину является мощность газопроводов Польши в направлении Силезия - Подкарпатье. Мы ожидаем, что мощность этих газопроводов будет расширена максимум до 2021 года", - добавил президент правления PGNiG Петр Возняк.

В середине октября 2018 года PGNiG заключил контракт с компаниями из США Venture Global Calcasieu Pass, LLC и Venture Global Plaquemines на поставки в двух миллионов тонн сжиженного природного газа в год (2,7 млрд кубометров после регазификации). Оба контракта являются результатом соглашения, заключенного в июне 2018 года с Venture Global LNG. В течение 20 лет PGNiG будет приобретать у каждой из компаний 1 миллиард тонн СПГ каждый год на основе FOB (Free on Board - ред.), где продавец будет поставлять СПГ на танкерном судне в порт погрузки, а покупатель будет свободно распоряжаться грузом, включая решение о дальнейшей продаже.

Польша потребляет около 15 млрд кубометров газа в год. Страна может покупать до 10,2 млрд кубометров газа по действующему контракту с российским "Газпромом". Как отметил глава PGNiG, в 2022 году контракт с "Газпромом" к счастью истечет, о чем нет сожалений.

СПГ-терминал в на севере Польши начал работу в июне 2016 года, его мощность - 5 млрд кубометров газа. Это стало началом диверсификации направлений поставок и источников газа, Польша намерена увеличить мощности терминала еще на 2,5 млрд кубометров газа. В 2022 и 2023 годах в Польше построят еще два терминала. По материалам ZN.UA