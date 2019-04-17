Порошенко: аудит "Укроборонпрома" начался

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обязал государственный концерн "Укроборонпром" предоставить все необходимые документы для аудита.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе публичной дискуссии с представителями гражданского общества и экспертной среды.

"Аудит начался с того, что принято соответствующее решение СНБО, которым обязали "Укроборонпром" предоставить необходимые документы", - заявил Порошенко.

По словам президента, в том числе речь идет и о снятии грифа секретности с документов. Правительство Украины уже утвердило финансирование аудита, а проводить его будет одна из четырех крупнейших всемирно известных компаний, отметил он. По материалам Дело