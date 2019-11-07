Порошенко передал часть кондитерского бизнеса сыну

Пятый президент Украины Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на своего старшего сына Алексея Порошенко.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции Открытый реестр национальных общественных деятелей.

20 мая 2019 Порошенко в своей декларации указал себя бенефициарным владельцем ООО Центрально-Европейская кондитерская компания и остался им как минимум до 1 октября этого года.

В Центре указывают, что по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании уже указано старшего сына президента Алексея Порошенко.

Также это подтверждает единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Указывается, что контроль ЦЕКК перешел к Алексею Порошенко в результате получения корпоративных прав на нидерландский Roshen Europe BV, владеющей 85% ЦЕКК.

Сейчас Порошенко-старший остается бенефициарным владельцем в ряде других подконтрольных ЦЕКК предприятий, таких как ООО Рошен-Столица, ЗАО Киевская кондитерская фабрика Рошен. По материалам Слово і Діло.