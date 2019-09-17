Портнов сообщил об аресте бывших активов Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права завода Кузня на Рыбальском. Об этом сообщил бывший глава Администрации президента Андрей Портнов.

"Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода Кузня на Рыбальском. Арест активов произошел в рамках начатого по моему заявлению уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов. Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко", - написал Портнов в Facebook.

В Едином государственном реестре указанное судебное решение пока не обнародовано.

13 сентября Государственное бюро расследований обыскало офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит пятому президенту Петру Порошенко. Причиной называли возможное нарушение закона во время операции купли-продажи завода Кузня на Рыбальском. 25 июля ГБР допросило Порошенко по делу о "Кузне".

В ноябре 2018 года компания Ewins Limited бизнесмена Сергея Тигипко выкупила доли Порошенко за $235,8 млн и Игоря Кононенко за $64,2 млн в заводе. Пакет пятого президента включал 73,9% акций, бывшего депутата - 20,1%.

В мае АМКУ оштрафовал компанию Тигипко на 136 000 грн за нарушения при покупке завода.

На территории "Кузни" бизнесмен планирует построить жилой массив и большой торгово-офисный центр. Для этого бизнесмен привлек $600 млн инвестиций. По материалам ЛІГАБізнесІнформ