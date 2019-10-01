После визита Зеленского Нацбанк понизил курс гривны

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук посетили Национальный банк Украины, после чего гривна обвалилась больше чем на 35 копеек.

О визите gрезидента написал член Совета НБУ Василий Фурман на своей странице в соцсети Facebook, ранее посещение В.Зеленского анонсировала также официальная страница Нацбанка.

"Сегодня президент Украины вместе с премьер-министром посетили НБУ. Состоялась встреча с коллективом регулятора", - написал В.Фурман и опубликовал фото со встречи.

Также визит подтвердила начальница пресс-службы Нацбанка Валерия Селезнева. "Сегодня президент Украины посетил Национальный банк. Состоялась короткая встреча с коллективом", - сообщила она.

При этом глава НБУ Яков Смолий заявил на встрече, что НБУ отвечает за создание надежного фундамента для устойчивого экономического роста.

После этого гривна обвалилась на на 35,78 коп., до 24,5553 грн./долл. В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 октября, на 11,47 коп., до 24,1975 грн./долл. По материалам Українські Новини, Минпром