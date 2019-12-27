Правительство передало на приватизацию 530 госпредприятий

Правительство передало на приватизацию 530 государственных предприятий.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Telegram.

"Почти за 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам", - написал он.

По его словам, общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 миллиардов гривен.

Он также отметил, что в 2020 году начнутся прозрачные аукционы через "Прозорро.Продажи". По материалам УНИАН.