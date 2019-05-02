Преемница Меркель выступила с поддержкой "Северного потока-2"

Председатель Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп- Карренбауэр выступила в поддержку строительства трубопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"ХДС всегда заявлял, что поддерживает этот проект, независимо от того, актуален он или нет", - сказала Крамп-Карренбауэр. По ее словам, роль природного газа в Германии будет расти, особенно если учесть, что страна собирается в ближайшие годы полностью отказаться от использования угля и атомной энергии.

Одновременно лидер ХДС признала, что понимает опасения восточноевропейских стран, таких как Украина и Польша, и добавила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "очень активно борется за то, чтобы урегулировать гарантии безопасности для Украины".

Комментируя тот факт, что совместный кандидат от блока ХДС/ХСС на предстоящих выборах в Европарламент Манфред Вебер критично относится к российско-германскому энергетическому проекту, Крамп-Карренбауэр заявила, что считает это "вполне нормальным".

В апреле Вебер в интервью польской газете The Polska Times заявил, что, если его изберут главой Еврокомиссии, он сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода, идущего по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины. При этом политик выразил уверенность в том, что данный проект - "не в интересах Евросоюза", поскольку он усилит зависимость ЕС от российского сырья.

Ранее сообщалось, что владеющая газопроводом "Северный поток - 2" компания Nord Stream 2 заявила о намерении подать в суд на Европейский союз в случае, если на нее распространятся положения новой Газовой директивы, согласно которой добыча и транспортировка газа не могут находиться под контролем одной компании.