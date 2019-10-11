Пристайко: в МИД Украины не поступало обращений от США по делу партнеров Джулиани

В Министерство иностранных дел Украины не поступало обращений от США по делу двух американских бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фруман, которые являются партнерами личного юриста Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает УНН.

"На самом деле любые обращения, согласно нашим договоренностям, происходят через Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру, поэтому мне могут быть не известны все детали. То, что я знаю - нет, не обращались. Но, возможно, происходили обращения по другим каналам", - ответил он.

Напомним, в США объявили об аресте двух бизнесменов из Флориды, которые имеют украинские и белорусские корни, Льва Парнаса и Игоря Фурмана по обвинению в незаконном финансировании иностранными средствами избирательной кампании президента США Дональд Трампа.