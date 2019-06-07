ПриватБанк оценил потери в Крыму в $9 миллиардов

В Привате говорят, что потеряли миллиарды долларов из-за аннексии Крыма

Иск к России в инвестиционный арбитраж в Гаагу подан на миллиард долларов, но в целом потери банка из-за аннексии оценивают в девять миллиардов.

ПриватБанк оценивает свои потери в результате аннексии Крыма в 9 млрд долларов. Об этом заявила замглавы правления банка Галина Пахачук в интервью НВ, опубликованном в пятницу, 7 июня.

"Иск подан на сумму свыше $1 млрд (в инвестиционный арбитраж в Гаагу). Но, если в целом оценить потери, то я считаю, что банк потерял более $9 млрд - это валютная позиция, это кредиты", - заявила Пахачук.

Она напомнила, что банк уже выиграл дело по сути в инвестиционном арбитраже против России: в феврале 2019 года вынесено промежуточное решение, и процесс подошел к завершению и оценке экономических убытков, которые были нанесены Россией.

Пахачук также рассказала, что банк оценивает долг компаний, вероятно подконтрольных бывшему совладельцу финучреждения Игорю Коломойского, в 212 миллиардов гривен.

Как известно, ПриватБанк является крупнейшим банком Украины по размеру общих активов, которые превышают 525 млрд грн. По материалам РБК-Украина.