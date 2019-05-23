Приватбанк подал иск на Коломойского в суд США

Государственный Приватбанк подал в суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-собственникам, в частности Игорю Коломойскому, а также компаниям, которые с ними связаны. Документы поданы в суд вечером во вторник, 22 мая, сообщает Law360.

Отмечается, что банк обвиняет олигарха в отмывании миллиардов с помощью компании в штате Делавэр.

Какая-либо информация о сроках рассмотрения иск на сайте суда пока отсутствует.

Как сообщил источник ZN.UA, сегодня представитель посольства США должен встретиться с правлением Приватбанка в Днепре.

Напомним, что Нацбанк и "ПриватБанк" выиграли у компаний, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским суды, через которые фирмы хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования.

Кабмин обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка. Жалоба была подана в суд 16 мая.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к НБУ и КМУ о неправомерности национализации "Приватбанка". Рейтинговое агентство Moody's заявило о том, что отмена решения нанесет удар по кредитному рейтингу Украины.

Сам Игорь Коломойский в интервью агентству Reuters заявил о готовности пойти на переговоры с правительством.

"Приватбанк" перешел в государственную собственность в декабре 2016 года. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года - еще на 38,5 млрд гривень.

По материалам "Зеркало недели. Украина"