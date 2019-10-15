Приватбанк выиграл апелляцию в лондонском суде в деле против экс-владельцев

Апелляционный суд Англии и Уэльса стал на сторону государственного Приватбанка в деле против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Таким образом, всемирной арест, наложенный на активы олигархов, сохранится.

Об этом сообщают источники в банке.

Напомним, что в декабре 2017 года Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших собственников и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. Речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. В качестве обеспечительной меры суд арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более $ 2,5 млрд.

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривень на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Сегодня суды разных инстанций рассматривают сотни производств, связанных с Приватбанком.

По материалам: Интерфакс-Украина