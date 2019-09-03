Prozorro станет обязательным для закупок от 50 тысяч гривен

Совместно Минэкономразвития и Офисом Президента разработан и внесен в Раду законопроект No 1076, который предусматривает новую редакцию Закона о публичных закупках.

В частности, чтобы повысить эффективность закупок предлагают:

- обязательно использовать Prozorro при закупках от 50 тыс. грн;

- дать возможность для бизнеса в течение 24 часов исправить ошибки в тендерном предложении;

- ввести э-каталоги (Prozorro Market);

- перейти на Уполномоченных лиц вместо тендерных комитетов.

Будет введено понятие "упрощенных" закупок - закупки товаров, работ и услуг на сумму от 50 до 200 тыс. грн, которые обязательно будут проводиться через Prozorro.

Кроме того для удобства закупок на небольшие суммы в закон вводят такой термин как "электронные каталоги". Технически закупка через э-каталоги напоминает процедуру в онлайн-магазине. Она позволит использовать заказчику электронный каталог (Prozorro Market) в качестве альтернативы проведения упрощенных закупок.

Также бизнес получит больше возможностей для отстаивания своих прав. Законопроект предлагает существенно усовершенствовать механизм обжалования торгов в Антимонопольном комитете Украины. Например, если жалобу удовлетворяют в пользу поставщика, то ему возвращают плату за обжалование. Чтобы предотвратить манипуляциям (троллингу) к рассмотрению будут принимать только проплаченные жалобы, а отозвать их будет невозможно.

По сообщению Минэкономразвития. По материалам Бухгалтер.ua