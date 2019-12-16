Путин и Меркель поговорили о транзите газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили итоги саммита "нормандской четверки"

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля, передает "DsNews".

Как отмечается, Путин и Меркель во время телефонного разговора обсудили вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в частности в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2".

В Кремле утверждают, что данная положительная оценка итогов прошлого в Париже 9 декабря саммита в "нормандской формате", на которой согласовано некоторые шаги по реализации минского комплекса мероприятий, является безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины.

Напомним, российский монополист "Газпром" ранее направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращении всех судебных разбирательств. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал это предложение неприемлемым.

Кроме того, в официальной части предложения за подписью председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследование против российской компании. Также "Газпром" ждет реакции украинской стороны на предложение о прямой закупке российского газа до 2020 года.