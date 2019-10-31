Путин заявил о готовности снизить цены на газ для Украины

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер- министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину. Причем со значительным снижением цены - в отличие от той, по которой потребители российского газа получают в Украине сегодня", - сказал президент РФ.

Также Путин призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа.

Он назвал "абсурдными" претензии Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" на 7 млрд долларов.

Говоря о состоявшемся на днях в Брюсселе очередном раунде консультаций по газу, Путин упомянул об оценке, которую дали некоторые чиновники Еврокомиссии.

"Мы знаем оценки некоторых чиновников Евросоюза, Еврокомиссии по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон", - сообщил он.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". По материалам Власти.нет