Рада приняла в 1-м чтении законопроект об объединении отчетности по ЕСВ и НДФЛ

Верховная Рада приняла за основу законопроект №1057 об объединении отчетности по единому социальному взносу (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", этот законопроект поддержали 318 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"Нам ничего не мешает объединить отчетность этих двух платежей для предпринимателей. Для физлиц-предпринимателей, в том числе плательщиков единого налога предлагаем сделать годовую отчетность, для остальных – месячную. Это первый шаг для унификации этой отчетности", – сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В свою очередь, народный депутат Нина Южанина отметила, что отчетность по НДФЛ в настоящее время является ежеквартальной, а ЕСВ – помесячной. Таким образом, объем отчетности увеличится, поскольку в ней нужно будет предусматривать логическую синхронизацию строчек по НДФЛ.

"База налогообложения НДФЛ и ЕСВ сходятся только относительно оплаты труда. Во всех остальных выплатах она другая, причем НДФЛ, иногда, сдается по месту размещения подразделения, а иногда – по месту регистрации юрлица. А ЕСВ – всегда по месту регистрации юрлица", – сказала Южанина.

Ранее она также отмечала, что унифицируются, а значит, фактически, растут, и штрафные санкции.

Помимо этого, парламент принял в первом чтении законопроект №1072 с поправками в Налоговый кодекс Украины относительно подачи единой отчетности по ЕСВ и НДФЛ. Его поддержали 317 народных депутатов.

Народные депутаты также поддержали за сокращение наполовину срока подготовки законопроектов ко второму чтению