Рада приняла в целом законопроект о среднесрочном планировании развития дорог

Народные депутаты приняли в целом законопроект No1041 об изменениях в закон об источниках финансирования дорожного хозяйства о введении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог. Соответствующее решение поддержали 368 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Принятие проекта закона, как ожидают его авторы, обеспечит выполнение средне- и долгосрочных обязательств по договорам на строительство, реконструкцию, капитальный и средний текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, будет способствовать конкуренции на рынке и выходу новых игроков, в том числе иностранных, что в итоге приведет к более высокому качеству дорог и увеличению объема выполняемых работ.

Напомним, данный законопроект (No1041) сегодня на утреннем заседании Рада приняла за основу.

Ранее УНН сообщал, что парламент принял изменения относительно источников финансирования дорожного фонда.