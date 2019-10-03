Рада приняла закон об аренде госимущества через электронные аукционы

Верховная Рада изменила процедуры аренды государственного и коммунального имущества: отныне его можно будет арендовать на открытых аукционах через систему "Prozorro.Продажи".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона No 1055-1 во втором чтении и в целом проголосовали 263 нардепа.

Согласно пояснительной записке к документу, сейчас процедура "предоставления государственного и коммунального имущества в аренду является чрезмерно зарегулированной, сложной и непрозрачной, что создает значительные коррупционные риски".

"Целью проекта закона является существенное усовершенствование, упрощение и сокращение процедур аренды государственного и коммунального имущества для достижения прозрачности и открытости процесса.., привлечение широкого круга инвесторов к аренде государственного и коммунального имущества", - отмечается в записке.

Нардепы ввели продажу права аренды государственного и коммунального имущества на электронном аукционе в электронной торговой системе (вместо процедуры проведения конкурса).

Также определены основные этапы передачи в аренду госимущества: решение о возможности аренды; внесение данных в электронную систему; публикация информации об объекте; проведение аукциона и прочее.

Проект закона содержит перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.

Как именно будет функционировать электронная торговая система, определит Кабинет Министров.

Аукцион будет проходить при наличии заявлений как минимум двух участников.

Кроме того, законопроект регулирует порядок передачи имущества в аренду без проведения аукциона и определяет основания для этого.