Рада запретила сплошную вырубку лесов на склонах карпатских гор

Верховная Рада запретила проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых древостоях, рубок главного пользования и любых сплошных рубок в высокогорных лесах, в лесах в лавиноопасных и селеопасных бассейнах и в берегозащитных участках леса в Карпатском регионе.

За принятие законопроекта No0873 в целом проголосовал 301 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Определяется, что пихтово-буковые древостои - это буковые леса, в составе которых пихта составляет не менее 20% по запасу. Отмечается, что в пихтово- буковых древостоях на крутых склонах во всех лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей допускаются только выборочные рубки формирования и оздоровления лесов.

Авторы документа напоминают, что в 2000 году был введен мораторий на проведение сплошных вырубок главного пользования на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона на 10 лет, но в 2011 году он прекратил действовать.

"Это ухудшило охрану важных в экологическом, санитарно-гигиеническом, почвозащитном и рекреационном значении категорий лесов", - отметили авторы инициативы в пояснительной записке, добавив, что такая ситуация усиливает вероятность возникновения лавин, селей, оползней и наводнений в Карпатском регионе.

Также в документе прописан запрет вырубок главного пользования в национальных природных парках и заказниках. Кроме того, в документе прописана необходимость расширить до 20% территорию природно-заповедных территорий и объектов до 2020 года в Карпатском регионе. Вырубками формирования и оздоровления лесов являются мероприятия, направленные на повышение устойчивости и продуктивности леса, на оздоровление и усиление защитных функций.

Как сообщали Українськi Новини, Европа под угрозой кислородного голода и деревья стремительно вымирают. В июле Президент Владимир Зеленский подписал указы о противодействии контрабанде на таможне, незаконной вырубке лесов и улучшении доступа к мобильному интернету.