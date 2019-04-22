Разумков о снижении тарифов ЖКХ: Это не прерогатива президента

В штабе Зеленского неожиданно открестились от главного предвыборного обещания - снизить тарифы на коммунальные услуги.

Снижение тарифов на коммунальные услуги не входит в компетенцию президента Украины. Об этом заявил в интервью ICTV политический консультант Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"Это не совсем прерогатива президента. Если мы говорим о коррупционной составляющей, которая часто лежит в основе тарифов - то позиция президента во многом может повлиять на процесс", - сказал он.

По его словам, нельзя обещать, что это "произойдет через день-два": "Это процесс, который будет не простым, этот процесс придется пройти и Зеленскому, и его команде, и украинскому народу".

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Порошенко признал свое поражение. Мировые лидеры начали поздравлять Зеленского с победой. По материалам Корреспондент.net