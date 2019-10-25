Регулятор отозвал лицензию у Укрсоцбанка

Национальный банк отозвал банковскую лицензию и исключил АО Укрсоцбанк из Государственного реестра банков. Об этом сообщает пресс-служба центробанка в пятницу, 25 октября.

Такое решение правление НБУ приняло накануне. Оно связано с завершением присоединения Укрсоцбанка к Альфа-Банку по упрощенной процедуре.

"Правопреемником активов и обязательств АО Укрсоцбанк с 15 октября 2019 года стало АО Альфа-Банк", - говорится в сообщении.

Разрешение на реорганизацию Укрсоцбанка Нацбанк предоставил 12 сентября.

В НБУ напоминают, что согласно Закон Украины Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков присоединение по упрощенной процедуре позволяет сократить срок процедуры в несколько раз - с 18 до трех-четырех месяцев.

По данным НБУ, в 2018 году по упрощенной процедуре произошло слияние ОАО Виесте Банк с АО ТАСкомбанк, КБ Центр с ОАО МТБ Банк.

Отметим, за восемь месяцев 2019 года платежеспособные банки Украины получили 44,3 млрд грн чистой прибыли, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По материалам ЗА Київ.