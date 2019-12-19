РФ сохранит транзит газа через Украину - Путин

Сегодня в Берлине состоятся трехсторонние переговоры между представителями Украины, Еврокомиссии и РФ.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ сохранит транзит газа через Украину, несмотря на строительство других газопроводов. По его словам, стороны на пути к договоренностям. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

Путин добавил, что Москва хочет, чтобы договоренности устраивали всех, в том числе Киев.

Отвечая на вопрос, собирается ли РФ выплачивать Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, президент РФ назвал это решение политическим, отметив, что одно из обоснований - в связи с тяжелым экономическим положением в Украине.

"Но это решение, и мы будем из него исходить", - сказал Путин.

В то же время Путин настаивает, что РФ решать вопрос оплаты задолженности Украине по газу за счет украинских ценных бумаг (так называемый "долг Януковича"). Путин также снова заявил, что Москва готова поставлять Киеву газ "со скидкой 20-25%" и заверил, что не хочет "обострять ситуацию".

Сообщалось, что "Газпром" подтвердил участие в трехсторонних переговорах между представителями Украины, Еврокомиссии и РФ в Берлине, которые состоятся сегодня, 19 декабря.

13 декабря в Вене прошел очередной раунд переговоров между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", по итогам которого ряд СМИ сообщили о якобы достижении предварительных договоренностей о продолжении транзита газа после 1 января 2020 года.

19 ноября "Газпром" отправил "Нафтогазу" предложение относительно заключения нового или продления действующего договора, срок действия которого истекает 1 января 2020 года. Российская компания предложила НАК отказаться от 3 млрд долларов, выигранных в Стокгольмском арбитраже, в обмен на годичный контракт и 25% скидку на газ. В "Нафтогазе" и Минэнергетики предложения "Газпрома" отвергли. Позднее Юрий Витренко сообщил, что Украина готова рассматривать возможность получения газа от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража. Также готова отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если "Нафтогазу" компенсируют невыполнение "Газпромом" обязательств по текущим контрактам.

19 сентября представители "Нафтогаза" и Газпрома" в Брюсселе предварительно договорились о начале предметных переговоров относительно контракта по транзиту газа из РФ в ЕС через ГТС Украины. Украинская сторона передала россиянам дорожную карту анбандлинга и проекты договоров о транспортировке газа через ГТС Украины и о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем. Россияне впервые допустили возможность сотрудничества с "Нафтогазом" по европейским правилам с 1 января 2020 года.

Как отмечает редактор отдела экономической безопасности ZN.UA Алла Еременко, "Газпрому" не нужен долгосрочный контракт на транспортировку газа новым оператором ГТС на новых условиях. России достаточно год-полтора продержаться, и, как она рассчитывает, Европа окончательно сдастся россиянам в "газовый плен".

По материалам: Интерфакс-Украина, "Зеркало недели. Украина".