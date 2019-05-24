Роспуск парламента обойдется Украине в $ 300-400 млн - замглавы Совета НБУ

Роспуск Верховной Рады обойдется Украине в $ 300-400 млн в виду удорожания заимствований, заявил первый заместитель главы Совета Национального банка Украины Тимофей Милованов.

"По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдется налогоплательщикам в $ 300-400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", - написал он Facebook.

По его словам, удорожание заимствований будет следствием глобального экономического кризиса, а такие решения команды президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, которое будет создавать дополнительное давление на ситуацию.

"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда приходит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократичное правительство и программа МВФ нам критически важны", - написал Милованов.

По мнению Милованова, дефолт "положит украинские банки".

"Это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два. Возможностей быстро запустить экономику нет. Важно удержать макроэкономическую стабильность, чтобы уменьшить вероятность такого сценария", - добавил он.

Как сообщила ранее председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, с 24 мая в Украине начинается избирательный процесс. 23 мая в газете "Урядовый курьер" опубликовали указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Раду.

Тем временем Верховный суд зарегистрировал два иска о признании противоправным и недействительным указа о роспуске Рады. Судья должен в течение пяти дней определить следующие процессуальные действия.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий также заявлял о том, что указ Зеленского о роспуске парламента противоречит действующей Конституции и депутаты в связи с этим обратятся в Конституционный суд. По материалам ZN.UA