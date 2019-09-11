Россия готова провести 19 сентября переговоры с ЕС и Украиной по газу, заявляет глава Минэнерго РФ Новак

Россия готова провести 19 сентября переговоры с ЕС и Украиной по газу, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы с господином (вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем -ИФ) Шефчовичем обсуждали эту дату (19 сентября - ИФ). И, насколько я слышал, что также и украинская сторона согласовала эту дату. Поэтому 19-е число будем считать согласованным. Мы готовы 19-го числа провести такие консультации", - сказал он