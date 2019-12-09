Россия увеличила до $4,5 миллиарда требования по "долгу Януковича"

Министерство финансов России оценивает размер задолженности по так называемому "долгу Януковича" перед Россией в 4,5 млрд долларов из-за "начисленных процентов".

Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

"На сегодняшний день сумма требований Российской Федерации с учетом начисленных процентов составляет порядка 4,5 млрд. долл. США", - говорится в сообщении российского ведомства.

Как сообщал Укринформ, Верховный суд Великобритании 9 декабря начинает слушания по делу о "долге Януковича" перед Россией на 3 млрд долларов США. Сами же слушания будут проходить до 12 декабря. Ранее 11 ноября 2018 года компания The Law Debenture Trust, которая представляет интересы РФ как собственника выпуска евробондов Украины на 3 млрд долл., по поручению Минфина России подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда страны относительно аргумента Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны. 22 января 2018 года Апелляционный суд Великобритании начал рассмотрение жалобы на решение суда по спору с Россией о долге в 3 млрд долл., которые Кабмин экс-президента Януковича занял в последние месяцы пребывания у власти.

В декабре 2013 года доверенное лицо The Law Debenture Trust Corporation p.l.с. обратилось с данным иском против Украины в интересах Российской Федерации.

Украина выступает против требований России выплачивать долг, ссылаясь, в том числе на то, что Россия оказывала на Украину незаконное давление. В марте 2017 года английский суд первой инстанции разрешил рассматривать дело в порядке упрощенного производства. Также суд пришел к выводу, что Украина имела законную дееспособность заключать договоры по облигациям, а политическая часть аргументов Украины о принуждении и давлении не может рассматриваться в судебном порядке. После этого Украина обратилась за получением и получила разрешение на апелляционное обжалование всех негативных выводов в решении суда первой инстанции.

Правительство Николая Азарова получило кредит на 3 млрд долл. в рамках договоренностей между президентом РФ Путиным и тогдашним президентом Украины Януковичем в декабре 2013 года. В 2015 году российская сторона требовала вернуть долг, не приняв предложение о его реструктуризации. Украинские власти отказались признавать долг официальным. По материалам "Укринформ".