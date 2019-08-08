Роттердам+: экс-руководству Нацкомиссии объявлено подозрение

Детективы САП и НАБУ сообщили о подозрении по делу о Роттедам+ директору госпредприятия Оператор рынка Владимиру Евдокимову и начальнику управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом сообщает пресс-служба САП.

Всего под подозрение НАБУ подпадают шесть лиц, в том числе бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"Четырем подозреваемым, которые сейчас находятся за пределами Украины, сообщается о подозрении в порядке, определенном УПК Украины, и вызвано к следователю для проведения с их участием следственных и процессуальных действий", - говорится в сообщении.

По информации ЭП, речь идет об еще одном сотруднике НКРЭКУ и двух топ- менеджерах компании ДТЭК Рината Ахметова.

По версии следствия, бывшие члены НКРЭКУ действуя в сговоре с сотрудниками частной компании, разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, реализация которого нанесла потребителям более 18,8 млрд грн убытка.

Их подозревают в злоупотреблении служебным положением, совершенным по предварительному сговору (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

ЭП со ссылкой на источники сегодня сообщила, что директор ГП Оператор рынка Владимир Евдокимов задержан.

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