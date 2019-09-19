Рынок земли: Президент рассказал, кто сможет покупать украинскую землю

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что согласно модели рынка, которую сейчас разрабатывает правительство, покупать землю в Украине смогут только украинцы. Об этом президент сказал во время встречи с аграриями.

"Первое и основное: земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки про китайцев, про арабов или про инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред", - отметил президент.

Также Зеленский добавил, что для украинцев очень важно иметь полноценное, а не гибридное право на пользование своей землей.

"Земля - это собственность граждан, но у них наконец должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою родную землю.

Полноценное - это право - очень важно - это право владеть, право пользоваться и право распоряжаться своей землей", - отметил президент.

По словам Зеленского, почти один миллион украинцев умерли, так и не получив право собственности на свою землю.

"За это время из семи миллионов украинцев, которые владеют землей, один миллион, почти один млн, граждан умерли, так и не получив от государства шанса стать зажиточными хозяевами своей земли, не получив право собственности", - подытожил Зеленский.

2 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до октября разработать законопроект о рынке земель, а Верховной Раде - принять его и отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до декабря текущего года.

Напомним, 18 января 2001 года Верховная Рада Украины приняла закон No 2242- III, которым установила, что временно, до принятия Земельного кодекса, собственники паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, однако смогут передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд.

Земельный кодекс No 2768-III был принят парламентом 25 октября того же года. С помощью документа установили, что до 1 января 2005 года нельзя продавать или отчуждать земли для ведения сельского хозяйства и паи (разрешается обмен, передача в наследство и изъятие для общественных нужд). С тех пор это называют мораторием на продажу сельхозземель. Действие данного временного запрета продлевали 10 раз (в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах).

В 2018 году парламент продлил запрет на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года. По материалам 112.ua