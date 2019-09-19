Рынок земли в Украине откроется в октябре 2020 года - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине в октябре 2020 года. Об этом он заявил на конференции по реформе управления земельными отношениями.

"Нам нужно расти на 5-7% в год. Мы открываем рынок земли не сразу. Думали сделать это с 1 июля, но потом проконсультировались с фермерами и решили сделать это с 1 октября", - сказал он.

По словам Гончарука, приобрести землю смогут украинские граждане и компании.

"Все это должно происходить на публичных прозрачных торгах", - отметил премьер.

По его словам, в настоящее время правительство работает с НБУ над механизмом удешевления кредитов.

"Украина благодаря запуску рынка земли должна расти дополнительно минимум на 2%", - указал Гончарук.

В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что правительство намерено благодаря данному механизму предоставить фермерам кредитную ставку на уровне 5%.

По материалам: Интерфакс-Украина, "Зеркало недели. Украина".