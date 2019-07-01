С 1 июля в Украину запрещен ввоз российских машин

Постановление Кабинета министров о запрете на ввоз в Украину транспортных средств из РФ вступило в силу сегодня, 1 июля. Об этом передает пресс- служба Государственной фискальной службы.

В ведомстве отметили, чтобы водитель смог подтвердить страну происхождения своей машины, ему нужно предоставить к таможенному оформлению один из документов о происхождении, о которых говорится в статье 43 Таможенного кодекса Украины, или документ о происхождении товара, определенный международными договорами о свободной торговле.

Напомним, Кабинет министров Украины обнародовал постановление о расширенном запрете ввоза на территорию Украины товаров из Российской Федерации. Согласно постановлению в список запрещенных товаров попали: сырье для изготовления цемента (клинкеры), а также все готовые виды цемента, минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукция ветеринарной медицины.

Как сообщал NEWSONE ранее, правительство России внесло временные поправки в документ, который предусматривает реализацию указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции Украины.