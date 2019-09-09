С октября в Украине опять снижают цены на электроэнергию

С началом нынешней осени украинцы получили подарок в виде 20-копеечного снижения тарифа на электроэнергию. А теперь появилась информация, что с 1 октября стоимость электричества опять могут снизить на 10 копеек.

С 1 октября стоимость электроэнергии может стать меньше depositphotos.com

Уже с 1 октября тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей опять могут стать меньше. Об этом сообщил Андрей Герус, возглавляющий парламентский комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает РБК-Украина.

Народный депутат напомнил, что с 1 сентября стоимость электроэнергии была снижена на 20 копеек.

"Кроме того, сейчас идет работа на понижение электроэнергии для бытовых потребителей. Есть надежда, есть шансы, что с 1 октября тарифы на электроэнергию для таких потребителей будут снижены еще на 10 копеек, а с 1 сентября такое снижение произошло на 20 копеек", - заявил глава профильного комитета.

Напомним, энергохолдинг ДТЭК закупил крупную партию угля в Южной Америке. Его должно хватить электростанциям на весь осенне-зимний период.