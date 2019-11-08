СБУ назвала причины обысков в бизнес-центре "Парус"

Должностные лица КГГА подозреваются в злоупотреблениях при строительстве Большой Окружной дороги в столице

В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали причины обысков в бизнес-центре "Парус", которые правоохранители проводят 8 ноября. Об этом сообщает РБК- Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, правоохранители совместно с прокуратурой продолжают документировать противоправные действия чиновников Киевской городской государственной администрации (КГГА) при реализации проекта "Строительство Большой Окружной дороги".

"По данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти одного миллиарда гривен, выделенных из бюджета на строительство", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обыски проходят в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте. Правоохранители проводят следственные действия для выявления документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА.

Также продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 8 ноября, в Киеве в бизнес-центре "Парус" проводят обыски на 30 этаже в адвокатском обьединении "Турчинов и партнеры".

Ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований провели обыски у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко. В бюро рассказали, что обыски в Макеенко проходили по делу о купле-продаже телеканала.