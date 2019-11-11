СБУ разоблачила чиновников КГГА в хищении миллионов бюджетных средств

Служба безопасности Украины разоблачила хищение бюджетных средств должностными лицами одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица "зарабатывали" на закупках спортивного инвентаря в детско-юношеские заведения. Они закупали продукцию сомнительного качества через подконтрольную фирму по искусственно завышенным ценам", - сказано в сообщении.

Как отметили в правоохранительных органах, для этого фигуранты дела подделывали документацию по проведению тендерных процедур и поставок на баланс приобретенных товаров на общую сумму 1,2 млн грн.

Также отмечается, что во время санкционированных обысков по адресу предприятия-поставщика и в помещении одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА правоохранители обнаружили документы и другие вещественные доказательства проведения сделок.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ подозревают чиновников Киевской городской государственной администрации в намерении присвоить 1 млрд гривен, которые были выделены на строительство Большой окружной дороги в столице. По материалам 112.ua