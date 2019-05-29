Счетная палата назвала самые неэффективные программы в Украине

Наиболее неэффективное использование государственных средств происходит при лечении украинцев за рубежом, в сфере научных разработок в агропромышленном комплексе и тому подобное. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания парламента, передает корреспондент УНН.

"Наибольшие объемы нарушений бюджетного законодательства, в том числе нецелевое использование средств и нарушения при планировании, были установлены при проведении таких мероприятий: "Аудит использования государственных средств, выделенных МОЗ для лечения украинцев за рубежом" - 1 млрд 454 млн грн, "Аудит использования государственных средств государственного бюджета, направленных Минагрополитики, направленных на исследования, прикладные научные разработки в сфере развития агропромышленного комплекса" - 588 млн грн, "Аудит эффективности выполнения Украиной международных обязательств в сфере научного сотрудничества по рамочной программой с ЕС "Горизонт-2020" - 499 млн", - отметил Пацкан.

По его словам, в основном речь идет о лечении тяжелобольных украинцев. В Украине насчитывается почти 1 млн больных онкологическими заболеваниями, ежегодно 130 тыс. новых случаев онкологии, однако очень многие из них собирает средства на лечение через фонды, через интернет и тому подобное.

Также, по его словам, неэффективно использовались средства бюджета на оказание помощи переселенцам для компенсации расходов на проживание, на приобретение жилья военнослужащим Минобороны.

Напомним, по данным Счетной палаты, наименее эффективно используют государственные средства Министерство инфраструктуры, Министерство охраны здоровья, Генеральная прокуратура и Госслужба по делам ветеранов.

Напомним, план поступлений в госбюджет не выполнен на 10,8%. Сохранение имеющихся экономических тенденций создает дополнительные риски выполнения доходов госбюджета.