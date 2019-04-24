Счетная палата провела аудит "Нафтогаза"

Аудиторский отчет по НАК "Нафтогаз-Украина" было утверждено на заседании Счетной палаты. Об этом сообщили УНН в Счетной палате.

"Аудиторский отчет уже утвержден на заседании Счетной палаты. Вскоре он будет опубликован на нашем сайте. Результаты содержательные, несмотря на комплексный сопротивление в проведении аудита со стороны "Нафтогаза". Выводы и рекомендации крайне важны для государства и должны быть известны всем гражданам", - сообщили в СП.

В Счетной палате отметили также, что ответственным за организацию и проведение аудита является член Счетной палаты Игорь Яремчук.

Напомним, в декабре Национальная акционерная компания "Нафтогаз" не дала возможности Счетной палате провести аудит выплаты девидендов компании.

В Счетной палате и раньше заявляли о невозможности проверить "Нафтогаз". Речь шла о проверке назначения премий юристам "Нафтогаза".