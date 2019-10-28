Сегодня в Брюсселе пройдут газовые переговоры по транзитному контракту

Трехсторонние консультации директора НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева с главой "Газпрома" Алексеем Миллером пройдут в понедельник, 28 октября, в Брюсселе.

В понедельник в Брюсселе состоится очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между РФ и Украиной по поводу долгосрочного транзита газа по территории Украины после 2019 года, - говорится в официальном сообщении Европейской комиссии.

Перед переговорами вице-президент Энергетического союза ЕС Шефчович встретится с представителями обеих делегаций.

2 октября Путин заговорил о продлении транзитного газового контракта с Украиной. Он сказал, что РФ готова на год продлить существующий контракт на транзит газа через Украину, если подписать новый договор не удастся.

Директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прокомментировал это заявление Путина. По материалам Trust.UA