Сенат США подготовил санкции против укладчиков "Северного потока - 2"

Сенаторы США подготовили законопроект, призванный еще более затруднить и даже сорвать строительство газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию.

Согласно документу, разработанному республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин, санкции предлагается ввести против европейских судов, которые ведут укладку нового трубопровода, сообщил в понедельник, 14 мая, журнал Foreign Policy со ссылкой на копию законопроекта.

Как уточняет издание, ограничения, в частности, будут введены против компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов. Непосредственной мишенью санкций станут суда, которые ведут укладку морских трубопроводов. Эти суда используют "технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но нет в России", пояснили сенаторы.

Согласно законопроекту, лица, продолжающие продавать или сдавать в аренду суда, используемые для строительства "Северного потока - 2", подлежат запрету на въезд в США, их имущество в США замораживается. Документ также предусматривает ряд ограничений для лиц, оказывающих финансовую, техническую или страховую поддержку таким судам.

Старший научный исследователь Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Ричард Нефью, однако, полагает, что подготовленные сенаторами санкции, несомненно, затруднят строительство "Северного-потока - 2", но едва ли полностью остановят его.

"Россияне очень отчетливо дали понять, что они будут продолжать проект, несмотря ни на что. Россия разработает собственные технологии в данной сфере, это лишь вопрос времени", - сказал Нефью, который ранее был главным заместителем координатора Госдепартамента США по санкционной политике. Об этом сообщает Deutsche Welle. По материалам Електронні Вісті