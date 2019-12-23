"Северный поток - 2": Суда компании Allseas покинули Балтийское море

Агентство Bloomberg сообщило, что швейцарский морской подрядчик Allseas вывел из Балтийского моря корабли, которые занимались укладкой подводных трубопроводов для проекта "Северный поток-2".

Агентство уточнило, что компания отказалась комментировать, на какой срок отложены работы. Представитель компании констатировал, что корабли покинули Балтийское море.

Как ранее сообщала Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в дипломатических кругах, власти

Германии уверенно говорили о том, что российский проект "Северный поток-2" будет успешно завершен, и санкции США его не остановят.

Кроме того, в компании Nord Stream 2 давали понять, что срочно планируют завершить строительство.

Ранее власти США ввели санкции против российских проектов "Северный поток- 2" и "Турецкий поток". В Вашингтоне потребовали, чтобы все компании, задействованные в производстве и прокладке труб, прекратили сотрудничество с РФ. По материалам https://aspi.com.ua